evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori individuati nonché negli stessi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Inoltre è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza". ai soggetti con infezioni respiratorie e e febbre (maggiore di 37.5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali contattando il proprio medico. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per le persone in quarantena e/o positivi al virus si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche e locali assimilati. In questi luoghi è sospesa ogni attività. sono sospesi i sevizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione, di corsi professionali, master. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi, al fine di rispettare la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore del rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone sono consentite le attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o idonee ad evitare assembramenti di persone. sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. In caso contrario l'attività deve chiudere. La chiusura non è disposta per per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.

Il Coronavirus non accenna a fermare la propria diffusione e, per questo, il Governo italiano ha attivato misure restrittive fondamentali per il contenimento del virus. Ecco il testo del decreto e tutti gli aggiornami di oggi che riguardano il mondo dello Sport.La Uefa non molla: "Euro 2020 si giocherà a giugno". Come riportato dalla Gazzetta dello Sport all'interno degli uffici Uefa di Nyon non mollano un centimetro sugli Europei 2020 che per il massimo orgnismo calcistico europeo si giocherà senza difficoltà e a porte aperte: "Pensiamo che si giocherà a giugno, allo stato non esistono altre ipotesi".Il decreto conferma la possibilità di giocare le gare dei campionati professionistici, dietro l'ok dei medici societari, ma soltanto a porte chiuse e in tutta Italia: "di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali,In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".​L’articolo 1 allarga ufficialmente le zone rosse alla "Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia".Tente