Non si placa l'allarme coronavirus in Italia: secondo giorno con il nuovo decreto per il paese, con i cittadini invitati a restare nelle proprie case eccezion fatta motivi di lavoro o di prima necessità. Di seguito tutte le news di giornata:



11.11 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è al lavoro per un nuovo decreto che consentirà alle Regioni di decidere ulteriori chiusure. Il Premier ha risposto a Fontana, presidente della Lombardia, che chiedeva la chiusura di tutte le attività tranne quelle farmaceutiche e alimentari: "Ragioniamo insieme, purché non si fermino la produzione e i servizi essenziali. Siamo in attesa di ricevere formale richiesta da parte del governatore della Lombardia Fontana, da parte del Governo nessuna chiusura ad accogliere richieste di misure più restrittive” .



11.02 Anche il Piemonte pensa alla chiusura. Il governatore Cirio, a Radio 24, spiega: "Se il governo deciderà la 'chiusura' della Lombardia, credo che anche il Piemonte dovrà in qualche modo essere compreso".



10.55 Il premier Conte parla in conferenza stampa: "Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza".



10.30 L'Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali: al Brennero previsti controlli della temperatura per tutti i cittadini in transito.