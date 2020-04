L'Uefa ha allenato i vincoli del Fair Play Finanziario, in una nota Ansa fornisce alcune precisazioni: "Come chiariscono fonti Uefa, per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio, che però verrà calcolato per il break-even del triennio. E nell'esame della situazione finanziaria dei club verranno tenute in considerazione specifiche circostanze legate all'emergenza".