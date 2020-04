UEFA has released €236.5m to help its 55 member associations meet the challenges of #COVID19 in their respective countries.



Lascende in campo in aiuto delle federazioni durante lo stop per l'emergenza coronavirus. Con un comunicato ufficiale, viene annunciato il versamento di, tramite il programma denominatoIl presidente della Uefaspiega: "Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti portata dalla crisi Covid-19. La Uefa vuole aiutare i suoi membri a rispondere in maniera appropriata alle loro specifiche circostanze. Di conseguenza, abbiamo concordato che fino a 4,3 milioni di euro per federazione, pagati per il resto di questa stagione e successivi, nonché parte del finanziamento degli investimenti, possono essere utilizzati come i nostri membri ritengono opportuno ricostruire la comunità calcistica. Credo che questa sia una decisione responsabile per aiutare il più possibile; e sono orgoglioso dell'unità che il calcio sta dimostrando durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro della vita tornando alla normalità. Quando arriva quel momento, il calcio deve essere pronto a rispondere a quella chiamata".