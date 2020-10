Il governatore della Regione Campania, De Luca ha firmato un'ordinanza con la quale sospende fino al 30 ottobre le lezioni in presenza nelle scuole primarie, secondarie e nelle Università, fatta eccezione per quelle degli studenti al primo anno.



Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina commenta: "E' una decisione gravissima e profondamente sbagliata. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positvo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,80%. Se c'è crescita nei contagi, non è di certo colpa della scuola".



Elsa Maria Fornero, ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità nel governo Monti, ha dichiarato a La7: "Il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha lanciato un messaggio sbagliato. Andava chiuso per primo il calcio, non le scuole".