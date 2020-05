L'Amministrazione Usa ''sta cercando'' di ottenere un vaccino per il coronavirus che sia gratuito per tutti. Come riferisce l’AdnKronos, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca, affermando che ''stiamo lavorando a questo''. Nella giornata di ieri si sono registrate altre 1.680 morti, con il totale dei decessi che sale a 87.493, con oltre 1.4 milioni di casi accertati.