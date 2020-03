Un abitante della città di Valencia, attraverso la piattaforma change.org, ha organizzato una raccolta firme per impedire ai 2.400 tifosi dell'Atalanta di assistere alla partita di Champions League a Valencia, in programma martedì 10 marzo, che in pochi minuti ha già raggiunto le 300 adesioni.



OGGI LA DECISIONE - Nella giornata di oggi il ministro della Sanità iberico dovrebbe prendere una decisione in merito alla disputa del match a porte chiuse:probabile che le autorità decidano per lo svolgimento della gara senza spettatori.