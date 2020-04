Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia annuncia alcune deroghe alle restrizioni in vigore nel commercio per l'emergenza coronavirus: via libera alla vendita del cibo per asporto nei take away, pasticcerie e gelaterie, mantenendo il divieto di consumo all'interno dei locali. Negozianti e clienti dovranno avere mascherine e guanti, e rispettare il distanziamento di un metro. Altro allentamento riguarda le aperture di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, per i quali non vale più il limite dei due giorni a settimana. L'ordinanza comprende anche la revoca delle restrizioni per l'attività edilizia, purché sul patrimonio esistente, la coltivazione ad uso agricolo per auto-consumo, il taglio boschivo per ragioni di necessità "e l'accesso ai cimiteri con obbligo di distanziamento". Zaia commenta: "Firmo una nuova ordinanza, voglio raschiare il fondo del barile"