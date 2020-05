Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala è intervenuto a SkyTg24 per fare il punto sull'emergenza coronavirus: "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80; il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una. E' importante rimanere sotto l'uno e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini".