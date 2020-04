Marc van Ranst, virologo belga e professore all'Università di Lovanio, è anche uno dei consiglieri della Jupiler Pro League (che ha deciso di terminare la stagione in corso) nel corso di questa crisi. Il virologo è in contatto diretto con la UEFA per aiutarla nell'evolversi delle conseguenze della pandemia e a Het Nieuwsblad ha rivelato: "Ho l'impressione che la UEFA sta iniziando a considerare l'idea di non poter terminare questa stagione. Il picco dei contagi è vicino alla discesa. Nessuno può dare una colpa al campionato belga per la sua decisione. La Pro League ha capito che, prima di ricominciare quando ci saranno le condizioni, occorrerebbero 3-4 settimane di preparazioni ai calciatori, pertanto ha considerato poco realista l'ipotesi di ricominciare le competizioni attuali. Le manifestazioni sportive e i concerti saranno le ultime cose a ricevere il permesso dai governi".