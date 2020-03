Hi everyone, just wanted to share my thoughts given I'm currently living in Italy, the epicentre of the virus. — Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020

, centrocampista dell'Inter, ha detto la sua su come l'Italia stia vivendo l'emergenzaattraverso il proprio profilo Twitter: "Volevo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l'epicentro del virus.e nessuna lite col personale su limitazioni o altro! E in quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano, quindi non è mai troppo affollato!".Young ha così concluso: "E anche gli altri dovrebbero farlo. Non è orribile, è un modo per mantenere le distanze e aiutare a salvare vite".