Intervenuto in conferenza stampa, il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus e sui piani della Regione: "Il Veneto sta predisponendo un piano di riapertura, che spero possa essere un contributo utile per il piano nazionale di riapertura delle attività produttive. Ieri sera, in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte, si è parlato della possibile apertura delle aziende, che lo ricordo è di esclusiva competenza del governo. Da parte nostra, ho spiegato che la riapertura sia assolutamente necessaria: ovviamente con gradualità, è chiaro che deve essere assolutamente convalidata dal mondo scientifico perché dobbiamo evitare 'rimbalzi' dell'epidemia, come sta avvenendo ad Hong Kong".