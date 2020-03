Simoneha deciso di muoversi in prima persona per combattere l'emergenza Coronavirus. L'attaccante delha lanciato una raccolta fondi on line a sostegno degli ospedali della sua Basilicata, donando a sua volta 10.000 euro. I soldi raccolti verranno devoluti agli ospedali di Policoro (città natale del calciatore), Matera a Potenza.. Ho avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata da destinare agli Ospedali di Policoro, Potenza e Matera ed incrementare le postazioni di terapia intensiva. Grazie di cuore a chiunque mi darà un aiuto" ha scritto Zaza nella sua pagina Instagram.L'attaccante non è l'unico calciatore del Torino che ha devoluto dei soldi per cercare di combattere l'emergenza sanitaria: lo stesso ha fatto anche Danieleautore di una donazione per l'ospedale di Manerbio, sua città natale.