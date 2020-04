Nessun nuovo contagiato nella Regione Basilicata. La buona notizia arriva direttamente dal bollettino regionale odierno: "Per la prima volta da quando la pandemia da Coronavirus ha toccato anche la Basilicata si registrano zero positivi. Infatti, i 214 test effettuati per tutta la giornata di ieri hanno dato tutti esito negativo. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 265. Ieri erano 270, ai quali vanno sottratti 4 guariti e un deceduto. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati n. 4759 tamponi. Il totale dei tamponi risultati negativi è 4438. Nella giornata è deceduta 1 persona a San Costantino Albanese portando il totale dei deceduti a 19".