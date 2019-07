Il Milan ha praticamente chiuso la doppia operazione che porterà al Wolverhampton Patrick Cutrone e in rossonero Rafael Leao dal Lille. Il colpo non esclude però l'acquisto dall'Atletico Madrid di Angel Correa per cui, però, mancano ancora dei dettagli importanti. Secondo il Corriere della Sera resta ancora da raggiungere l'intesa su i bonus da aggiungere alla parte fissa dell'affare concordata in 40 milioni.