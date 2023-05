dara oggi il via alla fase finale dell'Europeo di categoria che ha visto gli Azzurrini inseriti nel difficile Gruppo B con. Saranno proprio gli spagnoli i primi avversari del Tecnico Federale(foto figc.it) che questa sera a partire dalle 20 al BSC Stadium di Budaors in Ungheria si giocherà già una prima grossa chance di qualificazione ai quarti di finale."Il segnale per il movimento è dato dal fatto che l’Italia è l’unica federazione ad essersi qualificata per quattro edizioni consecutive della fase finale, sia in Under 17 che in Under 19, e che siamo l’unica federazione ad avere tutte le categorie alle fasi finali: Under 17, Under 19, Under 21 ai rispettivi Europei, Under 20 al Mondiale e Nazionale A alle Finals della Nations League., che sono dettati dalle linee guida della Nazionale Maggiore: grande attenzione nei confronti dei giovani.ma, di sicuro, non me ne sono accorto a maggio quando le ho fatte, lo sapevo prima perché, ormai, sono cinque anni che lavoro in Federazione e conosco le dinamiche".Quando arrivi alla fase finale di una competizione così importante, chiaramente, trovi squadre forti, che si sono guadagnate la qualificazione. Questo per dire che nazionali teoricamente meno quotate, se sono arrivate a questo punto, è perché hanno una buona annata. Al netto del valore degli avversari,che i ragazzi possono subire affrontando una manifestazione così importante. Vengono da un percorso in Under 15 e Under 16 dove fanno amichevoli e, al massimo, qualche torneo, le prime partite con una certa tensione sono state quelle del fase di qualificazione e della fase élite. Oltre ad allenare il fisico, la tecnica e la tatticaDentro o fuori no. Partire contro l’avversaria, a detta di molti, più forte può aiutare i ragazzi a rendersi immediatamente conto di quello che li aspetta nei prossimi dieci giorni"."Parlare di numeri nel calcio moderno o inquadrare tatticamente una squadra con una formula non credo sia al passo con i tempi., costruiscono a seconda della pressione avversaria. Detto ciò, ridurre ad un modulo o ad una serie di numeri il lavoro di un allenatore è abbastanza riduttivo. Noi, in Nazionale, avendo i giocatori per un breve periodo di tempocercando di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per rendere al meglio"."L’operato di un allenatore, di solito, viene misurato in base ai risultati. Se, però, cambiamo la prospettiva e guardiamo dal giorno uno che ci siamo radunati al, si spera, giorno della finale, dovremmo andare a vedere quanto il calciatore è migliorato e quante conoscenza ha acquisito.è più impattante dal punto di vista fisico. L’obiettivo, quindi, è quello di chiudere l’anno con un risultato importante, se possibile, accrescendo il bagaglio calcistico dei ragazzi"."Quando un ragazzo è bravo, è giusto che venga fatto giocare. Se gli viene data la possibilità di giocare con compagni più grandi, è una possibilità in più di potersi migliorare. Non a caso, noi, abbiamo tre ragazzi: Cocchi (Inter, ndr), Liberali (Milan, ndr) e Vezzosi (Sassuolo, ndr) che, pur essendo 2007, fanno parte dei 20 senza considerare che abbiamo avuto anche Verde (Juventus, ndr), il quale ha fatto con noi la fase di qualificazione e la fase élite. I ragazzi bravi, se ci sono, vanno fatti giocare"."È normale che avere squadre italiane che arrivano in fondo alle competizioni aumenta il coinvolgimento, figuriamoci, come mi auguro, averne una o magari più di una che riesca a vincere aiuta. Ai nostri tempi, i ragazzi avevano solamente il calcio, oggi hanno mille distrazioni, quindi risultati del genere sicuramente aiutano a farli avvicinare al calcio"."Sono felice di aver raggiunto la fase finale degli Europei, chiaramente sarei felice di vincerli. La vittoria sarebbero la ricompensa dei sacrifici fatti e del lavoro fatto insieme ai ragazzi. Ho le spalle larghe perché sono in questo mondo da tempo e sono consapevole che se il risultato non dovesse essere positivo, il bilancio è comunque positivo perché abbiamo raggiunto la fase finale e possiamo giocarcela. Bernardo Corradi è già felice così ma potrei esserlo ancora di più dopo questo Europeo".