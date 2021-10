Joaquin Correa tranquillizza l'Inter. Il nazionale argentino ha telefonato allo staff medico nerazzurro, smentendo le voci su un problema al ginocchio: per lui soltanto un affaticamento muscolare all'adduttore della gamba sinistra. Il calciatore resta a disposizione dell'Albiceleste insieme a Lautaro Martinez: dopo la gara di qualificazione al Mondiale contro il Perù a Buenos Aires, torneranno in Italia venerdì notte direttamente a Roma via Madrid.



Sabato alle ore 18 l'Inter gioca all'Olimpico contro la Lazio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi pensa di schierare Perisic seconda punta.