Stavolta il ct Lionelnon lo ha lasciato in panchina, e lui l’ha ripagato con il gol vittoria. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del. Dopo aver passato l’intero match contro l’in panchina (partita vinta 1-0 con il gol disu rigore), nella sfida contro la, incrocio storicamente ostico per l’, l’attaccante dellanon solo è subentrato, ma ha anche assicurato i tre punti ai suoi. Il Tucu tornerà a Formello da eroe. Ebbene sì, perché il suo non è stato un semplice gol.. Nei tre match successivi (escluso quello di stanotte) erano arrivati un pareggio e due sconfitte, una delle quali addirittura per 6-1 il 1 aprile 2009. Giocare a La Paz, all', è difficile per tutti visti i 3600 m dal livello del mare in cui si trova la capitale boliviana. Se non si è abituati non si riesce a respirare nelle migliori condizioni con affaticamento immediato rispetto alla normalità a causa dell’aria rarefatta.Anche stanotte la partita era bloccata. Primo tempo che si è concluso 1-1. Prima l’hanno sbloccata in boliviani con una grande zuccata del capitanoal 24’. Allo scadere della prima frazione è servita la furbizia di, e allo stesso tempo l’ingenuità del difensore della Bolivia, José Carrasco, per sancire l’1-1. Il 5 boliviano andando a contrasto col Toro gli ha spazzato addosso, e sul rimpallo la sfera è finita in rete. Si arriva cosìe si va a posizionare davanti con Messi e, appunto, Lautaro. Sarà proprio il tridente a collezionare il gol del. Messi, infatti, scarica per Lautaro. Quest’ultimo, al limite dell’area, si libera dell’avversario virando verso sinistra.Da lì l’appoggio per Correa che, entrato in area, fa scorrere la palla sul mancino e(quello il numero della sua camiseta albiceleste) con un diagonale a mezza altezza che batte l’estremo difensore avversario facendo impazzire di gioia i compagni di squadra. Il nervosismo a fine gara tra Messi e Marcelo Moreno fa capire quanto il match fosse importante. Il Tucu così torna a Roma con due vittorie, una vista dalla panchina e l’altra vissuta da protagonista. Grazie a lui l’Argentina ha spazzato via la maledizione Bolivia. Correa da vero leader si è conquistato la fiducia della propria nazionale, ma. I rumors degli ultimi giorni di mercato riguardo a un interesse dellasono già un ricordo lontano e sabato Correa tornerà a Marassi, stadio che gli ha permesso di esordire in Serie A con la, e contro la quale ha già segnato l’anno scorso con la maglia della Lazio. Con ogni probabilità toccherà a lui eguidare l’attacco, e visti i risultati di stanotte non c’è molto da preoccuparsi nonostante la squalifica di