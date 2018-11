, ovvero il primo sostituto chiamato in causa dall'allenatore per fungere da alternativa ai titolari e: nella pallacanestro ci sono dei veri e propri specialisti di questo ruolo, che si sono rivelati decisivi nella conquista di titoli e campionati proprio grazie alla speciale prerogativa di- Nel calcio una volta era una caratteristica meno diffusa, ma che si sta pian piano diffondendo grazie al lavoro degli allenatori più bravi: si veda ad esempio, oa. Il, prelevato quest'estatepiù bonus, ha disputato fin quidi cui bencontro Udinese e Marsiglia, nelle quali è andato a segno per due volte; in quelle invece da "dodicesimo" invece sono due le reti, contro Parma e Milan, capaci di portare in dote tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Insomma,MEGLIO DI LUIS ALBERTO E CAICEDO: GIOCHI DAL 1'! - Ma ora l'argentino, ex Sampdoria ed Estudiantes e a quota tre presenze con la Nazionale albiceleste,: ha già dimostrato di saper esseredi quest'anno e diSimone Inzaghi lo sa e medita di lanciarlo dal 1' nei prossimi impegni del capitolini, a partire da quello di domenica a Verona contro il Chievo. Perché nel calcio, a differenza che nel basket, è fondamentale avere un dodicesimo uomo, ma: il "Tucu" Correa ora è pronto a prendersi la Lazio sulle spalle, a partire dal primo fischio dell'arbitro.@AleDigio89