Nonostante le parole al miele di Simone Inzaghi, l'Inter continua a considerare Joaquin Correa un esubero. Stando a quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri non si sono dati una scadenza per l'addio dell'argentino e considereranno ogni proposta, persino quelle che potrebbero arrivare ad agosto. L'attaccante, ex Lazio, partirebbe anche in caso di offerte per il prestito.