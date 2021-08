. È questa la situazione di Joaquin, che non sa con quale squadra giocherà la stagione che partirà tra poche ore. La, club proprietario del suo cartellino; oppure l', che da tempo lo ha messo nel mirino e dove ritroverebbe Simone Inzaghi; o ancora l', la società che negli ultimi giorni si è mossa in maniera più decisa e convinta sull'argentino.Il Tucudal presidente Lotito e dal ds Tare, la sua cessione permetterebbe di incassare una somma importante per completare il mercato e, dal punto di vista, di sostituirlo con un calciatore più adatto al 4-3-3 su cui sta lavorando Maurizio. La richiesta dei biancocelesti per lui è alta, intorno aidi euro. Una somma mai toccata fin qui da tutti quelli che si sono informati sull'ex Siviglia, incluso il, che vorrebbe restare in Italia e lì avrebbe la possibilità di continuare a lavorare con Simone Inzaghi, che lo conosce benissimo e sa come esaltarne le caratteristiche nel suo 3-5-2. La valutazione che fanno i nerazzurri del Tucu, servirebbe quindi uno sconto che fin qui non è arrivato e anche per questo Marotta e Ausilio si stanno muovendo su altri profili, Marcus Thuram su tutti. L'si è inserito negli ultimi giorni, ha la disponibilità economica per soddisfare la Lazio ma. Che aspetta e spera ancora nell'Inter, pronto a iniziare la stagione con un futuro in bilico.