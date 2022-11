L'attaccanteha utilizzato il proprio profilo instagram per commentare l'infortunio che lo ha costretto a dare forfai a soli 3 gioni dall'inizio dei Mondiali di Qatar 2022 in cui era convocato con la sua Argentina."A volte la vita ti mette davanti a queste cose nel suo cammino. È una tristezza che non si può spiegare a parole. Oggi penso a recuperare e a supportare i miei compagni da lontano. Grazie a tutti per i messaggi e Vamos Argentina Siempre"