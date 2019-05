Campionato finito, un titolo in bacheca e una stagione, la prima in Serie A, da promosso a pieni voti. Joaquin Correa è sicuramente una delle note più liete dell'annata della Lazio, conclusa sì senza l'ingresso in Champions League, ma con la vittoria in Coppa Italia che ha regalato ai biancocelesti anche l'accesso diretto all'Europa League.



Al triplice fischio Correa si è subito precipitato in vacanza, accompagnato dalla splendida fidanzata Desiré Cordero. In passato la bellissima modella 25enne spagnola è stata eletta Miss Spagna e successivamente ha partecipato anche a Miss Mondo. Nel 2016 in tanti in Spagna hanno confermato una relazione, durata in realtà molto poco, con l'attuale attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo.



Una storia tramontata e messa alle spalle perché ora nel cuore di Desiré c'è solo il Tucu. I due ora si stanno godendo una vacanza bollente in Messico. Le prime foto sono già arrivate e mettono in risalto la bellezza di Desiré. E poi? I due sono innamorati di Roma e la permanenza alla Lazio non è in discussione. Ecco la fotogallery.