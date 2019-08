La trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Correa sta vivendo una fase di stallo importante, nella quale entrambe le parti cercano di lavorare i fianchi dell'avversario senza provare l'affondo. Come in una partita a scacchi. I rossoneri restano forti della volontà del giocatore, che ha scelto da tempo Milano, ma i colchoneros restano fermi sulla propria valutazione di 55 milioni totali e continuano a lanciare segnali chiarissimi in merito.



SIMEONE LO BLINDA - Anche in occasione della sfida di domani contro la Juventus, infatti, Simeone ha convocato l'argentino, lanciando un messaggio chiaro a tutti: Correa è ancora un giocatore dell'Atletico Madrid. Non è un mistero infatti che il Cholo terrebbe volentieri Angel, ritenuto elemento di grande importanza per la rosa. Certo, il tecnico non si opporrebbe all'addio del giocatore, ma finché Correa sarà membro della sua squadra, Simeone se lo porterà dietro.



IL NODO - I nodi della trattativa sono sempre quelli legati ai bonus e alla parte fissa, con il Milan che non vuole spingersi fino agli oltre 50 milioni chiesti dall'Atletico. La trattativa però resta vivissima, anche se sta vivendo una fase di stallo. Perché le parti al momento sono ferme, ma solo di facciata. Simeone intanto prova a blindare Correa, che aspetta il Milan. L'intrigo è servito, ma prima di scoprire il finale bisognerà aspettare ancora...