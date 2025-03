Corriere della Sera - Inter e Milan, frenata sull'offerta per San Siro: la clausola di uscita divide i club

Dopo mesi, anzi anni, di attesa, il discorsosembrava arrivato finalmente a un punto di svolta. Sembrava, appunto, perché nella giornata di ieri, quando tutto doveva essere fatto, definito e messo nero su bianco per l'offerta di acquisto dell'attuale Giuseppe Meazza e soprattutto dei terreni limitrofi,. Il motivo? Secondo il Corriere della Serache, proprio nella mattinata di ieri, aveva preannunciato la giornata come quella decisiva per l'avvio dell'iter per il passaggio di proprietà. Non è andata così e, nonostante l'ormai celebre "" (documento di fattibilità delle alternative progettuali) fosse stato approvato dalle anime italiane dei due club, mancava ancora la firma delle proprietà americane. E così lo stesso numero uno di Palazzo Marino ha dovuto fare marcia indietro:

Cos’è successo quindi? Sempre secondo il Corriere della Sera, nell’ultimo doppio check completato da parte deglinegli Usa i due fondi di investimento si sono trovati su posizioninon marginale. La postilla, tutt'altro che banale, riguardama hanno fatto la differenza nel dilazionare i tempi dell'offerta. Le due società dovranno mettersi d’accordo sulla formulazione, e in particolareNulla è compromesso e, anzi, lo scenario più probabile è che una quadra venga trovata nel giro dei prossimi giorni, riuscendo quindi ad evitare di andare troppo in là con i tempi dato che un bando pubblico e nuovi possibili vincoli sull'attuale stadio potrebbero portare problematiche ben peggiori.