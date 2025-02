Corriere dello Sport - Inter, il dossier di Inzaghi sugli errori arbitrali: i 5 casi, dalla Supercoppa al derby

Non accenna a placarsisul contatto fra Pavlovic e Thuram nel derby poi pareggiato 1-1 contro il Milan nell'ultimo turno di Serie A. Prima i calciatori, poinon hanno nascosto la propria frustrazione direttamente ai microfoni di stampa e tv e soltanto il presidente Beppe Marotta ha provato a stemperare la tensione lasciandosi ufficialmente tutto alle spalle. Eppure, come riportato dal Corriere dello Sport, soprattutto l'allenatore piacentino non sta gradendo la gestione arbitrale nei confronti dei nerazzurri, con un autentico dossier aperto da inizio 2025.

Lo sfogo di Inzaghi è stato evidente e, fra Sky, Dazn e conferenza stampa ha certificato come il vaso per lui sia ormai colmo: "I ragazzi sono stati magnifici, ma purtroppo non sono andati oltre gli episodi di tre pali, tre gol annullati e un rigore clamoroso su Thuram. Non mi va di parlarne perchéperò ci ricordiamo degli errori arbitrali col Bologna e nella finale di Riyad. Non capisco quali sono le direttive. Sbagliano tutti, ma

Tutto parte, come detto, dalla finale di Supercoppa Italiana persa a Ryiad contro il Milan in cui l'allenatore lamenta il mancato fischio sul fallo di Morata su Asllani che porta alla punizione di Theo Hernandez che riapre la gara.

Poi c'è stato il contatto di Skorupski su Thuram in area di rigore nella partita pareggiata con il Bologna, con il portiere che non tocca mai la palla, ma per cui venne fischiato fallo dell'attaccante francese.

Poi il "colpo di karate" nell'area di rigore dell'Empoli con Ismajili che colpisce Lautaro e che è passato totalmente sotto silenzio data la vittoria per 3-1 finale.

Quindi il braccio largo di Baschirotto a Lecce nella gara poi vinta 4-0, ma anche quello punibile con un rigore non concesso.

Infine c'è il già citato contatto Pavlovic-Thuram che tantissimi dubbi ha lasciato e che per l'Inter è considerato un errore grave.

Il dossier di 5 casi è aperto, eccoli:

Quello che più fa arrabbiare Inzaghi, però, è provo quelche ci riporta allo scorso 10 novembre, ovvero a quando l'allenatore del Napoliparlò a mezzo stampa di "" per il rigore assegnato all'Inter e poi sbagliato da Calhanoglu proprio nello scontro diretto dell'andata. Da allora, secondo Inzaghi, la bilancia si è capovolta e ora è lui a doversi lamentare.