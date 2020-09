Nell'ambito dello scandalo sulla corruzione nelle procure italiane, per il quale è attualmente inquisito, La sospensione era arrivata il 20 giugno e oggi è stato respinto il suo ricorso. Palamara è stato ai vertici della stessa Anm dal 2008 al 2012, diventando il più giovane presidente di sempre dell'Associazione. Viene quindi allontanato dal suo stesso sindacato per corruzione colui che nel 2006, indagando su Calciopoli, aveva chiesto 6 anni di reclusione per Luciano Moggi nel processo Gea.