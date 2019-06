L'estate si accende e la temperatura sale, anche quella del mercato con un nome cerchiato in rosso in questi giorni finali di giugno: quello di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina è uno dei più corteggiati in queste prime battute della sessione estiva, pretendenti da nord a sud Italia intenzionate a strappare alla Viola il francese per piazzarlo in cabina di regia nella propria squadra. E le prossime ore si preannunciano roventi per il suo futuro.



DOPPIO INCONTRO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, nella giornata di lunedì l'agente di Veretout incontrerà sia Roma che Milan per parlare del proprio assistito: a pranzo Mario Giuffredi parlerà con i giallorossi, che recentemente avevano chiesto di aspettare a portare avanti i discorsi con i rossoneri per elaborare un'offerta; successivamente si trasferirà a Milano per confrontarsi con Maldini in serata. I progetti delle due squadre davanti, con il procuratore che lavorerà per limare al ribasso le pretese della Fiorentina, che chiede non meno di 25 milioni di euro per il proprio giocatore. Milan e Roma, senza dimenticare il Napoli: gli azzurri non possono stringere prima di aver perfezionato le cessioni di Diawara e Rog, ma restano sullo sfondo pronti a un nuovo assalto. Da Milano a Napoli passando per Roma: tutti pazzi per Veretout.