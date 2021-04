Inizia una nuova settimana, la quale stavolta prevedrà un turno infrasettimanale di Serie A con scontri determinanti. Tra questi ci sarà Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. Ecco come ha parlato del match l'ex calciatore dei partenopei Salvatore Bagni a Radio Marte: "Napoli-Lazio non puoi neanche pareggiarla perché gli altri risultati potrebbero danneggiarci. Si era detto che questa squadra avrebbe potuto mettere in difficoltà l'Inter con qualità e pazienza e questo fortifica le mie sicurezze. Però questa sarà la partita spartiacque di questo campionato. Roma-Atalanta? Ormai i giallorossi sono fuori dai piazzamenti in campionato, giocherà con uno spirito diverso. Stiamo vivendo un momento surreale. Se il Napoli finisse secondo per le esclusione delle altre mi arrabbierei perché si poteva vincere. Ma non credo che succederà. Vedendo questa squadra nelle ultime giornate c'è tanto rammarico".