Corsa alla pari verso un obiettivo ormai difficile: questo il responso dei bookmaker sulle possibilità di Roma e Lazio di centrare il traguardo Champions, oggi distante 5 punti per i giallorossi e 6 per i biancocelesti. Secondo gli analisti, le due romane sono ai margini nella caccia a una delle prime quattro piazze e hanno le stesse (ridotte) possibilità di farcela: a guardare la classifica, la Lazio è teoricamente messa meglio perché ha una gara da recuperare, sulla carta non certo proibitiva, con il Torino. Questo però non induce i bookmaker a disegnare per i biancocelesti un pronostico più favorevole: Lazio e Roma sono date entrambi a 6,50, una quota piuttosto alta, se paragonata alla concorrenza: la Juve, malgrado le disavventure recenti e un terzo posto non certo rassicurante, è data comunque per qualificata, a 1,03. Il Milan, secondo, è vicinissimo alla meta, a 1,15. Ottime chance anche per l’Atalanta, a 1,30. Quanto al Napoli, in piena serie positiva e ormai a soli due punti da Juve e Atalanta (ma con una partita in meno rispetto ai bergamaschi), la quota è ritornata “possibile”, a 1,65.