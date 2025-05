Corsa Champions: c'è ancora speranza per il Milan? Il parere dei bookies

Getty Images

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, il Milan ha saputo rialzarsi, inanellando una serie di vittorie tra Coppa Italia e Serie A, superando anche avversari di primo piano come Inter e Bologna. Questa striscia positiva ha riportato i rossoneri non solo a giocarsi la finale di Coppa Italia di questa sera, ma anche a riaccendere, contro ogni pronostico, le. Un’impresa che fino a poco fa sembrava impossibile, al punto cheA due giornate dal termine del campionato, la corsa al quarto posto – l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League – è più aperta che mai. Come accade nelle quote Scudetto , anche quelle per la Top 4 riflettono un fine campionato incerto.: con due vittorie sarebbe matematicamente qualificata, essendo padrona del proprio destino.La Lazio, a pari punti con i bianconeri, paga lo svantaggio negli scontri diretti e un calendario più impegnativo. Alle loro spalle inseguono Roma (63), Bologna (62) e un sorprendente Milan (60), chiamato a una vera e propria impresa.Un’impresa difficile, che fino a pochi giorni fa sembrava talmente improbabile da spingere i siti scommesse a sospendere le quote. Ma ora le scommesse sono di nuovo aperte, con il Milan qualificato in Champions proposto mediamente oltre 33.00. In seguito ecco le quote sul Milan in top 4 di tre differenti operatori:Prima di condividere la nostra opinione su questa possibilità, vi proponiamo alcuni approfondimenti utili sul mondo del betting sportivo, ricordando sempre l’importanza di giocare in modo responsabile Nonostante la recente striscia positiva,. A due giornate dal termine, i rossoneri sono a -4 dalla Juventus e devono superare anche Lazio, Roma e Bologna nella corsa al quarto posto. I bianconeri, inoltre, hanno un calendario decisamente favorevole e sono artefici del proprio destino. A pesare è soprattutto quanto lasciato per strada durante la stagione: troppi punti persi contro avversari alla portata e occasioni sprecate che ora rendono l’impresa quasi impossibile.