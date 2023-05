Milano ride, Torino sogna, Roma piange. Questo, in breve, il resoconto di quanto è successo nella 34esima giornata di Serie A nella lotta serrata per i tre posti Champions League che sono rimasti, dopo il trionfo del Napoli. Il Milan si è sbarazzato della Lazio, che resta comunque seconda, l’Inter ha sbancato l’Olimpico di Roma e la Juve ha fatto rispettare i favori del pronostico con l’Atalanta. È proprio la squadra di Gasperini la grande sconfitta di questo turno. I nerazzurri sono ora a -5 dall’Inter, quarta, così come la Roma di Mou. I giallorossi almeno avranno la possibilità di rifarsi in Europa League con le semifinali che partono in settimana.



Inter e Milan saranno contro mercoledì in una gara che di sicuro influenzerà anche il futuro prossimo dei due club. In campo, come detto, anche Roma e Juve. Senza ulteriori impegni invece Lazio e Atalanta, le due squadre che però paiono in frenata. Non solo appeal, la qualificazione alla Champions League vale molto anche in termini economici (circa 15 milioni di euro). Il borsino dunque cambia di giornata in giornata, anche se questa potrebbe aver fatto segnare colpi decisivi.



Di seguito la classifica aggiornata:

2° - Juventus - 66 punti

3° - Lazio - 64 punti

4° - Inter - 63 punti

5° - Milan - 61 punti

6° - Atalanta - 58 punti

7º - Roma - 58 punti