A 180 minuti dalla fine del campionato, con lo scudetto virtualmente assegnato alla Juventus, resta ancora aperta sia la lotta per la Champions che per l’Europa League, senza dimenticare la salvezza, con l’ultimo posto disponibile conteso da ben 5 squadre. Le ultime due giornate saranno sicuramente decisive per Inter e Lazio, nerazzurri e biancocelesti si sfideranno all’ultima giornata che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione di entrambe, ma prima devono superare rispettivamente Sassuolo e Crotone. La squadra di Spalletti ha l’impegno più agevole sulla carta, gli emiliani hanno ormai raggiunto la salvezza e affronteranno il match senza patemi d’animo. Il pronostico di Sisal Matchpoint è così sbilanciato verso i nerazzurri, a 1.13, con la vittoria dei neroverdi proposta a ben 17 volte la posta. Non solo i 3 punti, all’Inter serve anche la goleada: se la Lazio dovesse pareggiare contro il Crotone, all'ultima giornata all'Olimpico potrebbe bastare anche il pareggio per andare in Champions. L’1+Over 3,50 è a 1.87, combinato all’Over 4,50 si sale a 2.83. Icardi ha la chance di superare Immobile nella classifica marcatori, la sua rete sembra certa, a 1.35. Sicuri della vittoria interista gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto l’1. La Lazio ha in mano il suo destino, per conquistare la Champions deve fare 6 punti. Con il Crotone però, sarà una battaglia visto che i calabresi si stanno giocando la permanenza in A, con il margine sul terzultimo posto appena di un punto. Le quote favoriscono gli uomini di Inzaghi, a 1.88, i 3 punti salvezza dei rossoblù valgono 4, il segno X è a 3.50. I biancocelesti sentono la mancanza di Immobile, hanno realizzato solo 2 goal in 2 partite, fatto anomalo per il migliore attacco della Serie A. Il finale più probabile è l’1 a 1, a 6.30 oppure lo 0-1 a 8.30. Anche secondo gli scommettitori, per la Lazio non sarà una passeggiata, il 57% crede nella sua vittoria, ma per il 30% il match finirà con un pareggio.