In zona Champions, con Juve e Inter favorite, c’è la solita lotta tra le squadre capitoline e l’Atalanta. Quindi la qualificazione della Lazio si gioca a 1,55, i giallorossi e i bergamaschi sono molto vicini rispettivamente a 1,85 e 1,90. Il Napoli resta lontano a 2,75. Intanto si sta riprendendo il Milan (due vittorie di fila contro Parma e Bologna) ma la rimonta in classifica vale 15. Per il Cagliari il massimo torneo continentale resta un sogno bancato a 15 volte la posta, come riporrta Agipronews.