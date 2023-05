La corsa per una posto nella prossima Champions League e di conseguenza la battaglia per l'Europa League e la Conference League entra sempre più nel vivo. Aspettando la decisione della Corte d'Appello Federale sulla Juventus, la classifica della nostra Serie A non vede grossi scossoni grrazie ai risultati della 35esima giornata in cui, con due pareggi, due vittorie e due sconfitte all'attivo, tutto o quasi è ancora possibile. In una gara a chi non vuole proprio imporsi e che tiene apertissimo ogni discorso, a sole 3 partite da qui al termine della stagione ecco com'è andata e la classifica aggiornata.



NESSUN VERDETTO - Tolto il Napoli, unica squadra già certa di essere anche inserita in prima fascia nei sorteggi, non è ancora stato emesso nessun verdetto con 6 squadre in 11 punti. A sorridere sono l'Inter e la Juventus. I nerazzurri con la vittoria sul Sassuolo sorpassano al terzo posto la Lazio che si è invece fermata sul 2-2 in casa col Lecce. La Juventus battendo la Cremonese si è riportata a +3 sui nerazzurri (al netto di eventuali sanzioni) al secondo posto mentre il Milan sconfitto a La Spezia resta a -4 dai biancocelesti. I rossoneri difendono comunque il quinto posto perché la Roma uscendo con un brutto pari 0-0 da Bologna accorcia solo di 1 punto e fallisce l'aggancio, mentre l'Atalanta con il ko con la Salernitana resta a -3 dal Milan.



LA CLASSIFICA

TUTTI I CALENDARI