A due giornate dalla fine del campionato è terza a quota 73, con quattro punti di vantaggio sul quinto posto. La Roma, dicono i bookmaker, ha praticamente in mano la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida per l’ultima piazza disponibile è quindi un affare a due tra la Lazio, a 71 punti, e l’Inter, a 69. Sul tabellone Snai non c’è quota per la Roma, già qualificata agli occhi dei quotisti, mentre tra biancocelesti e nerazzurri sarà corsa alla pari: si punta a 1,40 su entrambi. La Lazio ha due punti di vantaggio sulla squadra di Spalletti, e, salvo clamorose sorprese nella prossima giornata (in cui le due squadre affronteranno rispettivamente Crotone in trasferta e Sassuolo in casa), tutto si deciderà nello scontro diretto dell’Olimpico all’ultimo turno