Corsa Champions, tre squadre al 4° posto: cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Scontri diretti e classifica avulsa, il regolamento

A tre giornate dal termine del campionato die in particolare per il 4° posto valido si sta letteralmente infiammando. Il pareggio per 1-1 fra Bologna e Juventus con le contemporanee vittorie di Lazio e Roma ha di fatto portato queste 4 squadre ad essere divise soltanto da un punto con gli emiliani a quota 62 e le altre tre squadre a quota 63.Con 9 punti in palio tutto è ancora incredibilmente aperto non escludendo dalla corsa neanche Atalanta, Fiorentina e perfino il Milan (che ha una partita in meno).

3° Atalanta 68 punti (35 partite giocate)

4° Juventus 63 punti (35 partite giocate)

5° Roma 63 punti (35 partite giocate)

6° Lazio 63 punti (35 partite giocate)

7° Bologna 62 (35 partite giocate)

8° Fiorentina 59 punti (35 partite giocate)

9° Milan 54 punti (34 partite giocate)

nonostante le 3 squadre a quota 63, è la Juventus ad essere al quarto posto e in vantaggio sulle rivali per una questione semplicemente legata alla differenza reti dato che, calendario alla mano,in programma nel corso della prossima giornata all'Olimpico.

Biosgnerà quindi attendere la fine del campionato per avere un quadro preciso, ma il regolamento è già stato stilato per determinare tutte le casistiche. Se saranno solo due le squadre a pari puntiSe a fine a campionato due squadre arrivassero a pari punti al 4° posto, per stabilire chi andrà in Champions League sarà necessario riguardare i risultati degli scontri diretti che saranno il fattore chiave. Si guarderanno di conseguenzae, in caso di parità si andrà avanti considerando nell'ordine:In caso di più di tre squadre o più squadre appaiate a fine stagione a pari punti al quarto posto si guarderà lafra le squadre coinvolte.. Anche in questo caso prima di tutto si guarderanno:Con questi dati e guardando alla classifica odierna che vede Juventus, Roma e Lazio chi andrebbe in Champions? Sarà fondamentale lo scontro diretto che ancora manca fra i bianconeri e i biancocelesti che però, in questa corsa, partono in ogni caso dietro le altre due.In sostanza se la Juventus vincesse lo scontro diretto con la Lazio sarebbe davanti a Roma e Lazio in caso di arrivo a pari punti delle tre, se pareggiasse sarebbe seconda dietro alla Roma per la differenza reti negli scontri diretti, se fosse la Lazio a vincere sarebbe comunque la Roma ad arrivare quarta con i biancocelesti comunque terzi in questo terzetto.