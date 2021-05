Alla vigilia della 34a giornata abbiamo considerato anche la Roma, ma dopo la sconfitta di Marassi contro la Samp possiamo escluderla dalla corsa anche se aritmeticamente ha ancora qualche speranza. Per cui il conto si ferma a 5 squadre:. Dopo i risultati e le prestazioni dell’ultima giornata, e dopo aver tolto la Roma, dobbiamo cambiare la distribuzione delle 300 possibilità di qualificazione fra le 5 concorrenti., per questo in coda a ogni squadra abbiamo inserito la situazione, mentre all’inizio abbiamo riportato il calendario (in maiuscolo le gare in trasferta).PARMA, Benevento, GENOA, Milan. Si è fermata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, strappando comunque un pareggio con un uomo in meno per l’espulsione di Gollini.Situazione scontri diretti: in vantaggio con Lazio e Juventus; in svantaggio col Napoli; in attesa col Milan (vittoria per 3-0 all’andata). Differenza-reti attuale: +39. Gol segnati: 79. Percentuale di qualificazione alla Champions League:JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTA. Dopo le due sconfitte di fila, in casa col Sassuolo e lo 0-3 dell’Olimpico nello scontro diretto con la Lazio,(e dei bianconeri). Negli scontri diretti è in vantaggio con Napoli, in svantaggio con la Lazio, in attesa con Juventus (sconfitta 1-3) e Atalanta (sconfitta 0-3). La sua differenza reti attuale è +19. Gol segnati: 62. Percentuale di qualificazione alla Champions League:Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNA. A Udine ha deciso Ronaldo con la doppietta negli ultimi 8 minuti, a conferma di quanto la squadra di Pirlo dipenda dal suo fenomeno.Situazione scontri diretti: in vantaggio con Lazio, in svantaggio con Atalanta, in parità col Napoli, in attesa col Milan (vittoria per 3-1 all’andata). La sua differenza reti attuale è +36. Gol segnati: 67. Percentuale di qualificazione alla Champions League:SPEZIA, Udinese, FIORENTINA, Verona. Sembrava lanciatissima verso la Champions, mail Napoli non avrà uno scontro diretto anche se in 3 partite su 4 incontrerà formazioni ancora in corsa per la salvezza. Situazione scontri diretti: in vantaggio con Atalanta e Lazio, in svantaggio col Milan, in parità con la Juventus. La sua differenza reti attuale è +36. Gol segnati: 74. Percentuale di qualificazione alla Champions League:FIORENTINA, Parma, ROMA, SASSUOLO (più la gara da recuperare all’Olimpico col Torino).. Dopo il 3-0 sul Milan, altri 4 gol (a 3) contro il Genoa. Situazione scontri diretti: in vantaggio col Milan, in svantaggio con Atalanta, Juventus e Napoli. La sua differenza reti attuale è +11. Gol segnati: 60. Percentuale di qualificazione alla Champions League:E’ solo un gioco, ma se per caso arrivassero tutt’e cinque a pari punti, questa sarebbe la classifica avulsa, ovviamente da completare con gli ultimi due scontri diretti, Juve-Milan e Atalanta-Milan: 1a Atalanta 13 punti in 7 partite, 2a Napoli 12 punti in 8 partite, 3a Juventus 11 punti in 7 partite, 4a Lazio 10 punti in 8 partite, 5a Milan 6 punti in 6 partite.