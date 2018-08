C'è lo Sporting Lisbona in agguato per Stefano Sturaro, la prima offerta è stata respinta ma i portoghesi sono pronti a tornare alla carica. E intanto, a 24 ore dalla scadenza del mercato inglese, è il Watford a tentare l'affondo in extremis: sul piatto un prestito con diritto di riscatto, la Juve apre e il giocatore ci pensa.