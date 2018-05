Da seguire anche la sfida a Bergamo, dove l’Atalanta cerca contro il Milan la matematica qualificazione in Europa League. Proprio la sconfitta dei rossoneri in Coppa Italia ha aperto le porte dell’Europa anche a chi conquisterà la settima posizione, attualmente occupata dai nerazzurri. Il successo decisivo viaggia dunque a 1,87 su SNAI, in netto vantaggio sul pareggio (3,60) e sul «2» (4,00). Il quarto Under consecutivo tra le due squadre è dato a 2,00, ma in questo caso i quotisti si sbilanciano puntando su un incontro da almeno tre reti complessive (a 1,75).