34: FIORENTINA; 35: Frosinone; 36: TORINO; 37: Roma; 38: ATALANTA

34: Genoa; 35: CHIEVO; 36: Napoli; 37: UDINESE; 38: Milan

34: CHIEVO; 35: Sampdoria; 36: BOLOGNA; 37: Fiorentina; 38: ROMA

34: SPAL; 35: Roma; 36: ATALANTA; 37: Cagliari; 38: FIORENTINA

34: Empoli; 35: MILAN; 36: Parma; 37: LAZIO; 38: Napoli

34: ATALANTA; 35: Inter; 36: FROSINONE; 37: Spal; 38: CAGLIARI

34: BOLOGNA; 35: Fiorentina; 36: SAMPDORIA; 37: Torino 38: INTER

34: Napoli; 35: SASSUOLO; 36: Udinese; 37: MILAN; 38: Chievo

Un ultimo sforzo, cinque giornate, poche curve prima del traguardo., già aritmeticamente in Serie B. Poi, dal pericolante Frosinone al Sassuolo, tutti in lotta. Fiorentina e Cagliari hanno raggiunto la canonica quota 40 punti e le consideriamo, seppur non aritmeticamente, salve. Otto squadre, storie diverse, battaglie uguali.Come anticipato,Dietro di loro con 38 punti, reduce dal pareggio di Udine, e, capace di andare a vincere ieri a Empoli per 4-2.Segue a quota 36 il, che ieri ha fermato il Milan al Tardini. Il, sconfitto ieri dal Torino (1 punto nelle ultime 5 gare per Prandelli), è 15esimo con 34 punti, così come il rampantedi Mihajlovic (5 vittorie nelle ultime 7). Poi l’, ferma a quota 33, con un vantaggio di 4 punti sull’18esimo. Penultimo in graduatoria il, 23 punti, chiamato ad una vera e propria mission impossible.Incroci, sfide chiave che possono cambiare destini segnati. Guardando il calendario,e lo stesso, grazie a una buona classifica e a un percorso non impossibile, possono sperare di arrivare all'obiettivo senza faticare troppo.Andreazzoli dovrà far punti nelle prossime tre (con Bologna, Fiorentina e Samp).ha 5 punti come cuscinetto sul terzultimo posto, ma: due scontri diretti (Empoli e Parma) più tre big (Milan, Lazio e Napoli)., che potrebbero aver già finito il proprio campionato. Un fattore che potrebbe rivelarsi determinante.