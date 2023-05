A 90 minuti dalla fine del campionato Spezia e Verona sono lì, a giocarsi la salvezza per evitare di retrocedere insieme a Sampdoria e Cremonese. Manca una sola sola squadra per definire il quadro completo, e dopo la vittoria del Lecce col Monza è una sfida a distanza tra Verona e Spezia. Al momento sono entrambe a 31 punti, se dopo la prossima giornata - l’ultima - dovessero essere ancora a pari punti giocheranno uno spareggio per decidere chi scenderà in B.



IL CALENDARIO - Nell’ultimo turno di campionato il Verona giocherà a San Siro contro un Milan già sicuro del quarto posto e della qualificazione alla prossima Champions, lo Spezia andrà all’Olimpico per affrontare la Roma che tra due giorni giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia.