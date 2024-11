Corsa Scudetto: i vantaggi del Napoli dal calendario. 10 partite in meno e gennaio-febbraio da incubo per le rivali

e quella che ci stiamo lasciando alle spalle sarà l'ultima pausa dalle competizioni per club per un lunghissimo periodo.e fino ad allora tutte le nostre società (o quasi) saranno impegnate in un autentico tour de force in cui, sostanzialmente, non si staccherà mai la spina e si giocherà di fatto ogni 3-4 giorni.

E nella corsa scudetto che oggi vede 6 squadre racchiuse in due punti (Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio), con una potenzialmente poco distante (Milan), questa serie infinita di impegni ravvicinati produrrà, inevitabilmente dei cambiamenti.ma la sensazione è che, proprio per come ha chiuso la passata annata, ovvero esclusa dalle coppe europee, iDa qui alla prossima sosta, infatti, potenzialmenteIn coppa sono ancora 4 le partite del girone da affrontare a cui vanno aggiunte le due gare (chi arriverà in finale) da disputare a Riyad e le 2 extra potenziali per gli spareggi di accesso agli ottavi di finale delle coppe internazionali è infatti questo il vantaggio netto che Conte potrebbe avere su Gasperini, Thiago Motta, Fonseca e Inzaghi prima degli ottavi di finale che, se conquistati, porterebbero ad altri due incontri da disputarsi prima della sosta di marzo: totale 10 gare.

con il suo calendario asimmetrico per le rivali impegnate anche in supercoppa vedrà un calendario mostruoso fra scontri diretti e impegni extra. Peril mese chiave sarà febbraio dove non ci sarà, di fatto, una partita sulla carta abbordabile. Pergennaio e l'inizio di febbraio rischiano di essere proibitivi e infine persarà l'inizio di gennaio il periodo clou. E il? Il calendario più impegnativo sarà fra il 19 gennaio e il 2 febbraio, ma con solo 3 partite definibili scontri diretti e con i classici 7 giorni per preparare le partite.

glissa e, al contrario, rilancia. Dice giustamente che queste partite sono quelle che i giocatori vogliono giocare e come dargli torto. Il lato della medaglia che nasconde è però quello della fatica e delle scelte forzate che, inevitabilmente, l'allenatore salentino non sarà chiamato a considerare.e se Conte porterà a casa anche gli scontri diretti allora