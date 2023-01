Che il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird, annunciato lo scorso 31 agosto, non fosse proprio un chiaro esempio di trasparenza, l'avevamo supposto da tempo anche noi. Ora la questione se la pone il settimanale economico del Corriere della Sera, nell'edizione in edicola oggi.'L'Economia del Corriere della Sera', ripercorre tutto l'organigramma societario da Milano al Delaware, negli Stati Uniti, passando per l'Olanda in percorso che porta a due soggetti non ben identificati: una "" e il "".- L'articolo si concentra sui documenti, visionati dal Corriere, consegnati alle banche per adempiere agli obblighi antiriclaggio. Gli uffici interni e i legali del Milan dopo il closing hanno dovuto identificare i titolari effettivi a partire dalla controllante diretta, l'olandese ACM Bidco. Interpellando anche i legali olandesi di RedBird, si legge nelle carte interne, gli uffici del Milan sono arrivati alla conclusione che "". Per questo sono stati indicati titolari effettivi, con il criterio residuale, i tre amministratori con poteri di rappresentanza legale: il presidente, l'amministratore delegato(in precedenza) e il consigliere- Nella catena di controllo, sopra(le due holding più in basso nell'operazione), si risale fino alla holding, la cui proprietà è divisa tracon il 42,6%,con il 10,9% e unacon il 46,1%. Secondo la ricostruzione del Corriere, le prime due farebbero riferimento a Cardinale, mentre- Il Corriere ricorda poi come Elliott abba garantito un. Sottolineando, anche, quanto Elliott pesi ancora nei destini del Milan. Il riferimento va alle mosse relative alla governance del club dopo la cessione a RedBird. Non solo la conferma come presidente di, entrato in consiglio ai tempi di Yonghong Li come rappresentante del creditore Elliott, c'è anche la nomina ad amministratore delegato - dopo Ivan Gazidis - di, storico manager di Elliott, braccio destro di Gordon Singer e azionista della londinese Elliott Advisors, la controparte di RedBird nella compravendita. A loro è apparentemente destinato ad aggiungersi nel ruolo di direttore finanziario, altro manager dipendente di Elliott.. Il Corriere evidenzia come non ci sia certezza sull'esistenza di eventuali patti collaterali che possano incidere sulla catena di controllo: "Sarebbe interessante conoscere eventuali patti, contratti collaterali, impegni societari e creditizi di RedBird con Elliott ma questo non è dovuto, non è un obbligo, la risposta sarebbe 'Non diamo disclosure'"; riferendosi in questo caso alla portavoce di ReBird, che era portavoce di Elliott.