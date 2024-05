CorSera - Zhang-Oaktree, c'è anche l'ipotesi proroga

24 minuti fa



Il destino dell'Inter in 3 giorni o meglio 2 dato che la deadline del 20 maggio si avvicina, quella della restituzione da parte di Steven Zhang al fondo Oaktree del prestito da 275 milioni di euro più interessi al 12% per un totale di circa 380 milioni di euro. Il patron nerazzurro aveva provato a lavorare con un altro fondo USA, Pimco, per ottenere un altro prestito, ma le condizioni "tradivano" quelle pattutite con Oaktree che si è messo di mezzo e sta facendo saltare l'affare.



Per questo, riporta il Corriere della Sera, fra le opzioni al vaglio del primo fondo statunitense coinvolto in questa trattativa (e che sta semntendo seccamento l'ipotesi di ostruzionismo verso Pimco) c'è anche l'ipotesi di una proroga sulla data di ritorno dell'investimento. Oaktree era infatti convinta che Zhang arrivasse alla cessione del club nell'arco di questi tre anni e può concedere una proroga con l'obiettivo di far arrivare in tempi brevi la proprietà cinese ad una cessione che accontenti tutti.