Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss, dopo un colloquio con l'allenatore della Juve ed ex tecnico dei toscani Maurizio Sarri:

"Credo sia impossibile si giochi il 4-5 aprile visto quello che sta accadendo. Non penso che in tre settimane si possa uscire da questo stato di difficoltà. Qualcuno vorrebbe cristallizzare le classifiche, per me vanno giocate tutte le gare fino alla fine del campionato fino ad agosto. Ho sentito Sarri e Martusciello, la situazione contagi alla Juve è complicata perché ci sono 120-130 in isolamento".