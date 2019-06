All'improvviso, è partito il mercato del Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club rossonero è a un passo dal definire l'acquisto dall'Empoli del centrocampista classe '93 Rade Krunic. Un'accelerazione avvenuta nelle ultime ore e che ha portato al sorpasso su Genoa (destinazione rifiutata dal giocatore) e Torino, gli altri due club che avevano manifestato il proprio interesse per il calciatore bosniaco, reduce da una stagione molto positiva e coronata da 5 gol in 33 partite.



Profilo noto e apprezzato dal prossimo allenatore del Milan Marco Giampaolo, Krunic è un affare destinato ad andare in porto a stretto giro di posta, probabilmente già nella giornata di domani. A confermare il buon esito della trattativa il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che in esclusiva a calciomercato.com ha dichiarato: "Krunic giocherà nel Milan la prossima stagione. Si chiude per 8 milioni di euro".