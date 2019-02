La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center, polo italiano di formazione accademica esclusivamente rivolto all'industria calcistica e che vede calciomercato.com tra i suoi partner, non si ferma. Dopo "Giornalismo-Ufficio Stampa" e "Match Analysis" vengono infatti introdotti altri due corsi per incrementare, migliorare e soprattutto particolarizzare la scelta di chi vuole affacciarsi a un mondo, il calcio, in continua evoluzione. Quindi non solo comunicazione e tattica, perché ora EFC, in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma, per la prima volta in Italia, offre la possibilità di specializzarsi nelle figure professionali, sempre più ricercate, dello Psicologo e del Mental Coach calcistico, attraverso un percorso intenso che si svolgerà su più giornate consecutive di full immersion in aula con stage finale per tutti gli studenti.



MODALITA' DEL CORSO - Si tratta di un corso di quattro giorni consecutivi per un totale di 32 ore che fornisce conoscenze e competenze ai professionisti del mondo dello sport che si trovano a vivere quotidianamente a contatto con l’atleta. L’obiettivo principale è mettere a disposizione dello studente contenuti teorici e pratici esaustivi, permettendogli di conoscere i principali strumenti e le metodologie di lavoro maggiormente utilizzate, il tutto sotto l'attenta guida di docenti d'eccezione, di fama internazionale. Tutto nel modo più completo e funzionale possibile, con un indirizzo pratico ed esaustivo.



ATTESTATI - Al termine delle suddette giornate di studio verrà rilasciato:

- Attestato di Frequenza della Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER riconosciuto dallo CSEN (CONI) e in partnership con l’Università degli Studi di Parma.

- Tesserino della Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER. - Per gli studenti universitari: 4 CFU (crediti formativi universitari).



DOVE E QUANDO

Milano: 4-5-11-12 Maggio 2019 (max 30 posti)

Roma: 16-17-23-24 Marzo 2019 (max 30 posti)