Mercoledì 21 novembre 2018 SI TERRÀ A MILANO (in via Mauro Macchi, 8 dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE CORSO DI GIORNALISMO CALCISTICO: TEORIA + PRATICA!



Il corso sarà indirizzato a tutti gli aspiranti giornalisti, con un focus particolare, solo per questa edizione, dedicato al calciomercato:

come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomeno calciomercato.com. E per alcuni corsisti, la possibilità di

iniziare una collaborazione con calciomercato.com!



“Presentalo brevemente così che possano leggerlo, chiaramente così che possano apprezzarlo, in maniera pittoresca che lo ricordino e

soprattutto accuratamente, così che possano essere guidati dalla sua luce” (Joseph Pulitzer).



Semplice no? Se vuoi che il giornalismo diventi il tuo lavoro, iscriviti al Corso teorico e pratico organizzato da Cataliotti Football Workshop

in partnership con calciomercato.com.



Imparerai a scrivere una notizia BREVEMENTE, così che tutti possano leggerla. Imparerai a scriverla CHIARAMENTE, così che possa essere

apprezzata. Scoprirai come renderla PITTORESCA, per fare in modo che la ricordino. E infine, soprattutto, ti insegneremo a scriverla in

ACCURATAMENTE, affinché la sua luce guidi il lettore nel mondo in cui lo vorrai condurre.





Come ci riusciremo? Lo faremo in UNA intensa giornata di studio in quattro modalità diverse: 1)storia, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli albori, a cura di Alessandro Bassi,avvocato e scrittore; 2)il diritto sportivo, le regole federali e internazionali, con particolare riferimento al calcio mercato, a cura di Jean-Christophe Cataliotti, avvocato, procuratore e scrittore; 3) tecniche di redazione di notizie per il web e analisi del fenomeno calciomercato.com, a cura di Gianluca Minchiotti,giornalista e caporedattore di

calciomercato.com; 4)la telecronaca calcistica, a cura di Federico Zanon, giornalista, telecronista e caporedattore di calciomercato.com; 5) il calciomercato raccontato da un vero esperto: Fabrizio Romano.



Nell’arco della giornata formativa, i vari argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che attraverso prove pratiche, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.Due fra i corsisti saranno selezionati per un prolungato periodo di collaborazione con calciomercato.com (con contratto!).



Si consiglia di portare un PC portatile o un TABLET per poter simulare insieme una giornata di lavoro.



A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.



Max iscritti: 20. Il corso è aperto a tutti.



Per ISCRIVERTI clicca qui