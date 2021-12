PRENOTA IL TUO POSTO SCRIVENDO A:

(in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18), INCENTRATO SUL CALCIOMERCATO E CON POSSIBILITA’, A FINE CORSO, DI COLLABORAZIONEAL CORSO, PER PRESENTARE IL LAVORO DEL SITO E CONOSCERE DI PERSONA I POTENZIALI STAGISTI.al migliore corsista della giornata (che sarà scelto attraverso una prova finale consistente nella redazione di un articolo sul calciomercato)i, che potrà essere onorato stando in redazione a Milano oppure lavorando in remoto (cioè, lavorando da casa).I docenti si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, dimostrando come realmente si dovrebbe:Storia, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli albori, a cura di ALESSANDRO BASSI, avvocato e scrittore;Il diritto sportivo, le regole federali e internazionali, con particolare riferimento al calcio mercato, a cura di JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avvocato, procuratore e scrittore;Tecniche di redazione di notizie per il web(con un focus dedicato a ‘social e calcio’) e analisi del fenomeno calciomercato.com, a cura di GIANLUCA MINCHIOTTI, giornalista e caporedattore dicalciomercato.com;La telecronaca calcistica, a cura di FEDERICO ZANON, giornalista, telecronista (DAZN ed EUROSPORT) e caporedattore di calciomercato.com.Il corso sarà indirizzato a tutti gli aspiranti giornalisti, con un focus particolare dedicato al calciomercato: come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomeno calciomercato.com.Nell’arco della giornata formativa, i vari argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che attraverso prove pratiche, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.Si consiglia di portare un PC portatile o un TABLET per poter simulare insieme una giornata di lavoro.A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Max iscritti: 20. Il corso è aperto a tutti.Quota di partecipazione: euro 249 + ivaINOLTRANDO I SEGUENTI DATI: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, email, cellulare e autorizzando l'uso dei tuoi dati copiando e incollando sul testo della mail la seguente frase: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)".